Израиль купит у Pfizer экспериментальные таблетки от COVID-19

Израиль намерен в скором времени закупить у Pfizer экспериментальные таблетки против коронавируса.
Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Израиля Нафтали Беннета пишет Times of Israel.
«Впереди нас могут ожидать хорошие новости относительно лекарств против коронавируса», — сказал Беннет в начале еженедельного заседания правительства.
Премьер-министр добавил, что попросил должностные лица из органов здравоохранения «подробно изучить» вопросы закупки лекарств против COVID-19 производства Pfizer.
«Если лекарство будет утверждено — оно станет еще одним значительным средством контроля пандемии вместе с доступными всем вакцинами и тестами», — подчеркнул глава правительства.
В министерстве здравоохранения Израиля добавили, что намерены вскоре выйти на контакт с Pfizer, чтобы начать переговоры по закупке таблеток.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Великобритании уже закупило 480 тыс. доз таблеток Mеrck и 250 тыс. — Рfizer. В общей сложности Pfizer сейчас ведет переговоры о сбыте своих COVID-таблеток с 90 государствами.
Как ранее сообщалось, американская фармацевтическая компания Pfizer обнародовала промежуточные результаты второй фазы испытаний своей экспериментальной пилюли от COVID-19, заявив, что ее употребление уменьшает риск госпитализации или смерти до 89%.
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