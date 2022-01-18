Войти
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
дружба народов
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу
резонанс
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

валюта
RSS

В НБУ назвали причину падения курса гривны

777
В НБУ назвали причину падения курса гривны

Главной причиной возникновения перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Об этом в комментарии ЭП заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий по поводу ситуации на валютном рынке в январе 2022 г.

«Произошло усиление спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов на валютном рынке Украины. В частности, нерезиденты-инвесторы в ОВГЗ продали с начала года облигаций на общую сумму более 5 млрд грн и купили иностранную валюту на сумму $264 млн.

Такой объем дополнительного спроса имел определенные последствия для ситуации на внутреннем валютном рынке, поскольку был соединен с действием отдельных сезонных факторов. В частности, определенное влияние на общую рыночную конъюнктуру оказали традиционно активные бюджетные расходы в декабре. Кроме того, традиционно в январе наблюдается определенное уменьшение продаж валюты предприятиями АПК. Вместе с тем, объемы продажи валюты со стороны другой ведущей экспортной отрасли — горно-металлургической — остаются на высоких уровнях и пока не демонстрируют признаков к уменьшению», — заявили в НБУ.

В регуляторе добавляют, что в настоящее время валютный рынок Украины «обладает надежной макроэкономической основой, а также является значительно устойчивым к шокам».

«Большую устойчивость рынка добавляет и опыт стрессовой ситуации весной 2020 года, спровоцированной пандемией COVID-19, а также сдержанная реакция рынка на концентрацию войск Россией у границы с Украиной в апреле 2021 года», — отметили также в Нацбанке.

Гелетий заявил, что в прогнозах НБУ начиная с 2014 года постоянно учитывается риск эскалации военного конфликта. По его словам, у НБУ есть план того, как реагировать на те или иные события.

В НБУ заявили, что обычно воздерживаются от комментариев относительно валютной политики в период тишины, но сейчас считают целесообразным дать комментарий по ситуации на рынке.

«Национальный банк остается приверженным принципам гибкого курсообразования с сглаживанием при необходимости чрезмерных курсовых колебаний. Именно такие подходы определены в Основах денежно-кредитной политики, и Национальный банк строго их придерживается, несмотря на периодические ситуативные всплески давления на валютном рынке в ту или иную сторону», — говорится в позиции регулятора.

Отмечается, что в январе 2022 г. Нацбанк активно сглаживает чрезмерные курсовые колебания путем интервенций по продаже валюты на рынке.

«То есть Национальный банк влияет не на направление смены курса, а на скорость такого изменения», — пояснили в НБУ.

С начала года по состоянию на утро 18 января Нацбанк продал на рынке 581 млн долларов.

«Наличный объем валютных резервов (более $30 млрд.) позволяет Национальному банку, при необходимости, продолжать активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом для нивелирования временных всплесков.

В случае, если ситуативные факторы будут усиливать угрозу обеспечения стабильности денежной единицы Украины и/или финансовой стабильности в более длительной перспективе, Нацбанк готов оперативно принять дополнительные меры, направленные на стабилизацию рынка, с применением комплекса предусмотренных законодательством монетарных инструментов», — добавил Гелетий.

Читайте также: «Слуга народа» не дает голоса за правительственные законопроекты

Напомним, что 18 января котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 — 28,28 гривны.

Котировки украинских облигаций внешнего госзайма продолжили значительно падать третий день на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

НБУ, гривна
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 18 января 2022
Понедельник, 17 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016