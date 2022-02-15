Блинкен и Лавров провели телефонные переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонные переговоры во вторник. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в Госдепартаменте.

По его данным, когда лидеры внешнеполитических ведомств «разговаривали в последний раз, они договорились оставаться на связи». Представитель Госдепа не предоставил информацию о содержании разговора.