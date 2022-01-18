НАТО обещает вскоре дать РФ письменный ответ на ее предложения по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник о планах вскоре письменно ответить на вопросы России по ситуации с обеспечением безопасности в Европе.
«Вскоре мы представим России наши предложения письменно, они (российская сторона — Ред.) об этом осведомлены. Эти письменные предложения отражают нашу серьезную вовлеченность в переговоры по сути относительно контроля над вооружениями, относительно прозрачности в том, что касается военной активности, ракет, многих других вопросов», — сказал Столтенберг в беседе с журналистами немецкого издания «Шпигель».
«Но мы не готовы идти на уступки по ключевым вопросам», — отметил он.
«И от России зависят ответы и участие во встречах, на которые я их приглашал», — подчеркнул Столтенберг.
Напомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о «гарантиях безопасности», а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли без особых результатов 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
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