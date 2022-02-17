Блинкен предлагает Лаврову провести встречу на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что направил в четверг письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением провести на следующей неделе очную встречу.
«Я направил сегодня Лаврову письмо с предложением встретиться на следующей неделе в Европе для обсуждения шагов, которые мы можем принять, чтобы урегулировать кризис без конфликта», — заявил Блинкен на заседании СБ ООН.
Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ.
«Это может положить начало саммиту ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимного понимания», — подчеркнул он.
Он также призвал Россию ясно заявить об отсутствии намерений напасть на Украину, а затем — доказать это на практике, отведя войска от границы.
«Давайте сформулирую это просто. Власти России могут прямо сегодня ясно, недвусмысленно объявить, что Россия не будет вторгаться в Украину... Затем нужно доказать это на деле, вернув войска, танки, самолеты обратно в казармы, в ангары. Также нужно будет направить дипломатов на переговоры», — заявил он, выступая на заседании СБ ООН.
При этом Блинкен заверил, что будет рад, если опасения США насчет России и ее планов по Украине не оправдаются.
«Мы вдохнем свободно, если увидим, что Россия изменит курс и докажет, что наши прогнозы неверны», — сказал он. Более того, глава госдепа подчеркнул, что в таком случае США «с радостью примут критику» по поводу того, что они напрасно опасались российского вторжения в Украину.
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