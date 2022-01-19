Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию на переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — провести встречу на турецкой территории, чтобы разрешить разногласия, сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.
«Он (Эрдоган — Ред.) даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят провести встречу здесь, урегулировать проблемы и разногласия», — приводит издание Daily Sabah слова Калына.
Он отметил, что Турция готова «сыграть любую роль для снижения напряженности между Россией и Украиной».
«И мы делаем это, поскольку Турция — это дружественная страна как для России, так и для Украины, но также союзник по НАТО», — указал официальный представитель президента Турции.
Кроме того, он сказал, что Эрдоган в ближайшие недели посетит Украину для переговоров с Зеленским.
«Нам всем нужно делать все возможное, чтобы избежать такой ситуации (военного развития ситуации на границе России и Украины — Ред.)», — добавил он.
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