Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию на переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — провести встречу на турецкой территории, чтобы разрешить разногласия, сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

«Он (Эрдоган — Ред.) даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят провести встречу здесь, урегулировать проблемы и разногласия», — приводит издание Daily Sabah слова Калына.

Он отметил, что Турция готова «сыграть любую роль для снижения напряженности между Россией и Украиной».

«И мы делаем это, поскольку Турция — это дружественная страна как для России, так и для Украины, но также союзник по НАТО», — указал официальный представитель президента Турции.

Кроме того, он сказал, что Эрдоган в ближайшие недели посетит Украину для переговоров с Зеленским.

«Нам всем нужно делать все возможное, чтобы избежать такой ситуации (военного развития ситуации на границе России и Украины — Ред.)», — добавил он.