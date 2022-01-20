Нацбанк повысил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ), вопреки ожиданиям рынка, повысил учетную ставку на 100 базисных пунктов — до 10% годовых с нынешних 9%, сообщается на сайте НБУ.
«Правление Нацбанка приняло решение поднять учетную ставку до 10% годовых. Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%.», — поясняется в сообщении.
Регулятор ожидает, что учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение этого и последующих лет.
Согласно релизу, ключевыми рисками для прогноза остаются эскалация Россией военного конфликта и более длинный и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.
Кроме того, проинфляционными рисками является вероятное формирование дополнительного девальвационного и ценового давления в результате ухудшения условий торговли или резкого сокращения урожаев после прошлогодних рекордов, рост потребителскиз цен вследствии росту расходов бизнеса на оплату труда из-за оживления трудовой миграции, а также быстрое изменение административно-регулируемых тарифов.
С учетом существующих проинфляционных рисков Национальный банк будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно при дальнейшей реализации проинфляционных факторов.
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