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Саакашвили назвал Порошенко «ненастоящим» и напомнил про коррупцию

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Саакашвили назвал Порошенко «ненастоящим» и напомнил про коррупцию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал бывшего президента Украины Петра Порошенко «ненастоящим», но отметил, что не желает ему попасть в тюрьму.

Порошенко перед возвращением в Киев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский преследует его, как грузинские власти — Саакашвили.

«Я, конечно, польщен, что мой институтский однокашник вспомнил про меня, но, видимо, в спешке он забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его незаконному приказу несколько лет тому назад. А после того как судья Лариса Сокол меня освободила, ее опять-таки по приказу Порошенко стали преследовать и, в конце концов, уволили, а меня похитили и, чуть не придушив, выкинули из страны. Я по-человечески не желаю Порошенко попасть в тюрьму, но думаю, что на фоне того, что он проводит со мной параллели — у нас с ним мало общего», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По его мнению, при Порошенко в Украине расцвела коррупция и экс-президент только имитировал проведение реформ. «Да и вообще, какой-то он ненастоящий, Петр Алексеевич, каждый раз, как вижу его, больно вспоминать, какие потрясающие возможности при нем моя любимая Украина упустила», — добавил Саакашвили.

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При Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, а затем был уволен. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском.

Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля с Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл в Украину из Варшавы. Суд в среду отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя.

Петр Порошенко, Михаил Саакашвили
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