Блинкен заявил, что США не уступят России в вопросе НАТО

США не поступятся перед Россией своими фундаментальными принципами, включая политику открытых дверей НАТО, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Важно ясно заявить о том, что мы не будем делать... В числе этих вещей — то, что мы не готовы поступиться нашими фундаментальными принципами, включая политику открытых дверей НАТО», — сказал Блинкен по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

Он отметил, что «дал ясно понять» Лаврову, что существуют принципы, которые партнеры и союзники США готовы защищать.

Это касается и принципа того, что страны не могут менять границы других стран посредством силы и не могут диктовать другим странам их выбор и их политику.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве.