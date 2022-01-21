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США собираются эвакуировать семьи дипломатов из Украины

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США собираются эвакуировать семьи дипломатов из Украины

США рассматривают возможность эвакуации из Украины членов семей американских дипломатов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«В соответствии с планом, неосновной персонал сможет добровольно покинуть страну, в то время как члены семей получат распоряжение вернуться домой», — информирует агентство.

По данным источников, о соответствующем решении могут объявить в предстоящие дни.

Один из собеседников агентства заявил, что решение эвакуировать персонал «не будет означать, что США убеждены в том, что Россия вторгнется, а лишь является свидетельством продуманной подготовки на фоне усиления напряженности».

В пятницу в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Блинкен согласился предоставить Москве письменный ответ на ее предложения по безопасности и встретиться вновь в рамках усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Госсекретарь заявил после переговоров в Женеве, что услышал слова Лаврова об отсутствии у РФ планов вторжения на Украину, однако США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы.

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне осведомлены о планах России вывести некоторый дипломатический персонал из Украины, и что оценка этих данных продолжается.

«Мы располагаем информацией, которая указывает на то, что российские власти готовились к эвакуации сотрудников российского посольства в Украине в конце декабря — начале января. Мы продолжаем оценивать ситуацию», — сказала она на брифинге.

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Ранее издание The New York Times сообщило со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия в начале января стала эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов.

По информации издания, 5 января 18 человек, в основном дети и жены послов, на автобусах отправились в Москву. В последующие дни еще около 30 человек покинули Киев и Львов. Дипломаты в двух других консульствах получили распоряжение готовиться к отъезду, отмечала газета.

США, посольство США, отношения с Россией
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