Разведывательная авиация США патрулирует небо над Украиной

По крайней мере один беспилотник и один самолет стратегической разведывательной авиации США совершали в пятницу полеты над территорией Украины рядом с районом вооруженного конфликта на Донбассе. Это следует из данных сервиса по отслеживанию полетов авиации Flightradar.
Согласно им, над Украиной в пятницу совершает полет воздушное судно с кодовым номером UAVGH000. На сайте Flightradar данные о нем отсутствуют. Однако в архиве сервиса есть информация о том, что под этим номером совершал полеты стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4А Global Hawk. Он может вести патрулирование в течение 30 часов, находясь на высоте до 20 км. По данным Flightradar, это воздушное судно вылетело из аэропорта на острове Далма в Объединенных Арабских Эмиратах в направлении Украины. Войдя в украинское воздушное пространство, оно сначала совершало полеты вдоль границы с Беларусью, а затем — в районе конфликта на Донбассе.
Над южными и восточными районами Украины в пятницу совершал полеты американский стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint. Согласно данным Flightradar, этот самолет, базировавшийся в последнее время на авиабазе Грейт-Ярмут на востоке Англии, вылетел с британской территории и направился в сторону Украины. Он совершал полеты над южными регионами страны, вдоль админграницы с Крымом, а затем — вдоль района конфликта на Донбассе. После завершения миссии самолет отправился в обратный путь.
В последнее время часто звучат заявления о возможном вторжении России в Украину. В РФ наличие этих намерений отрицают.
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