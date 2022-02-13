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Посольство США эвакуируют из Киева во Львов

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Посольство США эвакуируют из Киева во Львов

Оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства Соединенных штатов Америки переезжают работать во Львов.

Об этом рассказал «Европейской правде» собеседник из дипломатической службы США.

Решение о переезде было принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности; переезд идет прямо сейчас, в воскресенье.

«Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», — рассказал представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности. В Соединенных Штатах нет оценки того, когда возобновится работа посольства в Киеве.

«Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д.», — отметил собеседник. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

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Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, «не останется заброшенным» — там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий. Ранее, в субботу, Госдеп приказал покинуть Киев также дипломатам, не занимающим критически важные должности, они уехали из Украины.

Также известно, что Канада перенесла посольство из Киева во Львов.

США, посольство США, отношения с Россией
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