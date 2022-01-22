Компания Ахметова получила 2,7 млрд оплаты за «зеленую» электроэнергию

ГП «Гарантированный покупатель» («ГарПок») 21 января перечислил «ДТЭК ВИЭ» 2,7 млрд грн в оплату долга за счет средств, полученных от выпуска «зеленых» еврооблигаций под гарантию правительства НЭК «Укрэнерго».

«Справедливость восторжествовала. Вчера „Гарпок“ выплатил долг 2,7 млрд грн компаниям „DTEK Renewables — ДТЕК ВИЭ“ из денег, которые европейские кредиторы выделили на погашение задолженности перед инвесторами в „зелёную“ энергетику», — написал спикер ДТЭК Александр Шевелев в Facebook в субботу.

Как сообщалось, «Укрэнерго» перечислило на счета «ГарПока» 19,3 млрд грн, вырученных от размещения «зеленых» еврооблигаций, из которых госпредприятие 15 ноября осуществило выплаты производителям э/э из возобновляемых источников (ВИЭ) в размере 16,3 млрд грн. Исключением стала «ДТЭК ВИЭ»: директор «ГарПок», который отдал распоряжение о выплате «ДТЭК ВИЭ», был оперативно уволен правительством, а новый глава компании отозвал это платежное поручение.

ГП тогда заявило, что окончательно рассчитается с производителями электроэнергии из ВИЭ и перечислит оставшиеся на его счетах 3,04 млрд грн после окончания проверки его деятельности при предыдущем руководстве.