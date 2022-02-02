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Еврокомиссия признала газ и атомную энергию «зелеными» инвестпроектами

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Еврокомиссия признала газ и атомную энергию «зелеными» инвестпроектами

Европейская комиссия приняла решение о включении атомной энергетики и природного газа в «Зеленую таксономию ЕС» — классификацию экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов, сообщает Green Deal.

«Газ и атомная энергия могли бы содействовать тяжелому переходу к климатической нейтральности. Мы разработали строгие условия для их включения в таксономию. Для них (атомных и газовых энергопроектов — Ред.) будут установлены четкие ограничения и сроки для поэтапного вывода из эксплуатации», — заявила еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннесс на брифинге в среду.

Она отметила, что ЕС необходимо отказываться от таких крайне вредных энергоресурсов, как уголь, «на который до сих пор приходится 15% электрогенерации в Европе, и мы должны это изменить».

Еврокомиссар акцентировала внимание на том, что таксономия не является обязывающим инструментом для стран-членов: ее роль состоит в том, чтобы повысить прозрачность на финансовом рынке для частного сектора, который заинтересован в устойчивом инвестировании.

«Таксономия не выступает инструментом энергетической политики ЕС, вся ответственность за определение своего собственного энергомикса лежит на странах-членах. Таксономия также не санкционирует инвестиции в тот или иной сектор и не запрещает инвестировать в другие. Важно помнить, что таксономия — добровольный инструмент», — указала она.

Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, основные ограничения для газовых энергопроектов заключаются в том, что они должны продуцировать не больше 100 г СО2/кВт-ч и стать низкоуглеродными или возобновляемыми активами к концу 2035 года. Для атомных энергопроектов вводятся ограничения в части минимизации радиоактивных отходов.

Решение о принятии делегированного акта для формализации норм таксономии остается за Европарламентом и Европейским советом, которые должны в течение четырех месяцев его тщательно изучить. Таксономия может быть отвергнута Европейским советом, если как минимум 20 стран-членов выступят против ее норм, или Европарламентом при как минимум 353 голосах против.

При отсутствии замечаний делегированный акт о принятии таксономии вступит в силу 1 января 2023 года.

Вопрос включения атомной энергии и газа в таксономию, как известно, расколол Евросоюз. Особенно острые дискуссии шли вокруг атомной энергетики: ее главными оппонентами являются Германия, Австрия, Испания и Люксембург наряду с природоохранными организациями и различными НКО, которые акцентируют внимание на опасности такой технологии электрогенерации.

С другой стороны, Франция, Финляндия и большинство стран Центральной и Восточной Европы, наоборот, выступают за включение атомной энергетики в таксономию, указывая на то, что сектор нуждается в «зеленом» финансировании для достижения климатической нейтральности к 2050 году.

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Наиболее ярыми сторонниками включения газовых проектов в таксономию выступают зависимые от угольной генерации страны ЕС, среди которых Польша и Чехия, которые рассматривают газ в качестве переходного топлива к чистым видам энергии. Главные противники такого решения: Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция.

Ранее министры энергетики Австрии и Люксембурга сообщили газете Financial Times о готовности подать в Европейский суд на Еврокомиссию, если в Брюсселе примут решение о включении атомной энергетики или природного газа в «Зеленую таксономию ЕС».

газ, ЕС, атомная энергетика, зеленая энергетика
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