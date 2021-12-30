Государство не будет спешить платить долги перед «зеленой» энергетикой Ахметова

Вопрос оплаты компании «ДТЭК ВИЭ» за произведенную «зеленую» электроэнергию из средств от размещения «зеленых» облигаций НЭК «Укрэнерго» будет решен по результатам проверок правильности начислений, сообщил и.о. директора ГП «Гарантированный покупатель» («ГарПок») Андрей Пилипенко.

«Могу заверить: эти деньги на счете есть. Когда они будут выплачены — будет зависеть от того, когда будет определена ситуация по этим деньгам. Сегодня передо мной два кардинально разных управленческих решения предыдущих руководителей. Это решение первого директора, который сказал, что у него с расчетами все нормально, что они правильны и надо выплачивать всем средства. Есть решение следующего директора, утверждавшего: существуют некоторые ошибки в начислениях», — сказал Пилипенко в интервью интернет-порталу «Энергореформа».

По его словам, на сегодня с проверкой работают межведомственная рабочая группа, внутренняя рабочая группа. Кроме того, назначена проверка со стороны НКРЭКУ.

По словам главы «ГарПока», он обратился с инициативой о проверке деятельности предприятия при смене его руководства, как это предусмотрено уставом, в Кабинет министров.

«Чтобы это было объективно для всех участников рынка, желательно, чтобы окончательно точку поставил какой-то посторонний субъект. Рабочая группа при Минэкономики или проверка, назначенная Кабмином или НКРЭКУ. Да, вы поступаете правильно или нет — неправильно, скорректируйтесь здесь», — объяснил позицию Пилипенко.

Он также уточнил, что проверки касаются всех более 900 контрагентов, которым были произведены начисления, чтобы убедиться в их правильности или увидеть ошибки.