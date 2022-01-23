Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с членами Совета нацбезопасности

Политика России в отношении Украины стала главной темой обсуждения на совещании президента США Джо Байдена с членами Совета нацбезопасности (СНБ), сообщил Белый дом.

«Сегодня президент Байден в виртуальном формате и лично встретился с членами своей команды по национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что участники встречи проинформировали Байдена о российских военных операциях на границах с Украиной, обсудили как усилия по деэскалации ситуации дипломатическими средствами, а также «спектр мер сдерживания в тесной координации с союзниками и партнерами, в том числе продолжение поставок помощи для обеспечения безопасности Украины».

Байден в очередной раз подтвердил, что в случае вторжения России в Украину Москву ждут суровые последствия, отметил Белый дом.