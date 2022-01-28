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Белый дом опроверг, что Байден говорил о неизбежности войны России и Украины

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Белый дом опроверг, что Байден говорил о неизбежности войны России и Украины

Информация о том, что президент США Джо Байден предупредил президента Украины Владимира Зеленского о «неизбежности» войны Москвы и Киева, не является верной. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь совета Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн.

«Это неправда. Президент Байден заявил, что существует реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны», — написала она.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что президент США предупредил своего украинского коллегу о неизбежности агрессии России. По словам собеседника CNN, к этому приведет то, что в феврале земля замерзнет. Зеленский в ответ отметил, что у него нет уверенности, что Россия нападет на Украину, назвав угрозу «опасной, но неоднозначной», сказал источник телеканала.

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Разговор Байдена и Зеленского состоялся накануне в четверг, 27 января. В Белом доме назвали беседу президентов частью регуляторного взаимодействия двух сторон.

отношения с Россией, Джо Байден
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