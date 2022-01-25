Байден не собирается отправлять американские войска в Украину

Президент США Джо Байден не стремится отправлять американские войска на Украину. Как подчеркнула во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, у американского лидера нет ни соответствующих намерений, ни желания.

«Мы работаем через НАТО над усилением поддержки в странах на восточном фланге альянса. Именно для этого существует НАТО, мы привержены неприкосновенности этого союза. Просто для ясности: у президента нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину», — сказала она.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что НАТО также не будет размещать боевые подразделения своих военных сил в Украине.