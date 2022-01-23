Кулеба заявил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание ФРГ поставлять оружие

Украина ценит политическую поддержку Германии, но разочарована нежеланием Берлина продавать нам оружие. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в воскресенье интервью газете Die Welt.
«Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине», — сказал он. По его словам, это разочаровывает не только политиков, но и общественность. «К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально», — заявил Кулеба.
Германия вопреки неоднократно заявляла, что не будет продавать Украине летальное оружие. Берлин это объясняет тем, что не осуществляет такие поставки в кризисные регионы. Об этом говорили и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок, и глава Минобороны Кристине Ламбрехт.
В то же время Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для ВСУ и передаст его уже в феврале.
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