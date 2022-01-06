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ГСЧС предупреждает украинцев об ухудшении погоды в западных областях

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ГСЧС предупреждает украинцев об ухудшении погоды в западных областях

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает об ухудшении погодных условий в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, а также повышении уровня воды в водоемах Закарпатской, Львовской и Волынской областей.

Так, 6 января в Закарпатской области ожидаются сильные дожди с переходом в мокрый снег, а в Карпатах сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, в высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Также 6 января ожидается повышение уровня воды на 2,5-3,0 м с выходом воды на пойму на реке Тиса вблизи Вилока (Закарпатская обл.), вследствие чего был объявлен I уровень опасности, желтый.

«6-7 января на Латорице возле Чопа, в результате стекания воды паводковой волны, продолжится повышение уровня воды на 2,0-2,5 м, с выходом воды на пойму и возможным начальным затоплением дороги Н.Геевцы-Тысянка Ужгородского района Закарпатской области (ІІ уровень опасности — оранжевый)», — говорится в сообщении.

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В нем также отмечается, что 6-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается восстановление подъемов уровней воды на 0,1 — 0,5 м над уровнями по состоянию на 08:00 5 января, местами возможен начальный выход воды.

«На р. Западный Буг возле г. Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы (І уровень опасности — желтый)», — подчеркивают в ГСЧС.

Закарпатская область, ГСЧС
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