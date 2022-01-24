ЕС не собирается эвакуировать семьи дипломатов из Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что не видит причин для эвакуации семей дипломатов из Украины.

«Мы не собираемся делать то же, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин», — заявил Боррель, комментируя сообщения о решении США эвакуировать из Украины семьи американских дипломатов.

«Пока идут переговоры (с Россией — Ред.), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину», — подчеркнул он.

При этом глава европейской дипломатии отметил, что ожидает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи глав МИД стран-членов ЕС объяснит причины соответствующего решения Вашингтона.