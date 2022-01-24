США могут ограничить экспорт смартфонов в Россию из-за Украины

США могут усилить экспортный контроль за поставками в Россию в случае ее вторжения в Украину, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей администрации президента. Это может нанести ущерб как некоторым стратегическим отраслям, от искусственного интеллекта до гражданской авиации, так и простым гражданам, например, лишить их некоторых моделей смартфонов, планшетов и игровых приставок, добавили там. Информацию подтвердил источник The Hill.
В этом случае Вашингтон задействует правило об иностранных товарах прямого назначения, с помощью которого контролируется экспорт микроэлектроники, созданной с помощью чего-то, имеющего отношение к США. Как пишет WP, сейчас практически любая электроника включает в себя полупроводники и «трудно найти на планете полупроводник, который не был бы сделан с использованием американских инструментов или разработан с использованием американского ПО». Газета также отмечает, что Вашингтон может попытаться заставить иностранные компании прекратить экспорт таких товаров в Россию.
Собеседники The Washington Post утверждают, что администрация президента работает с европейскими и азиатскими партнерами над созданием варианта правила, которое бы наносило ущерб экспорту в Россию в тех отраслях, в которых она заинтересована больше всего: гражданская авиация, морское судоходство и высокие технологии.
Один из источников газеты пояснил, что таким образом США могут подорвать способность этих секторов стать драйверами роста российской экономики.
При этом источник The Hill подчеркнул, что окончательное решение еще не принято и возможность таких действий обсуждается с союзниками США.
WP уточнила, что это «экспортное оружие» ранее использовалось лишь раз и не против целого государства, а против компании — Huawei. Это привело к первому в истории китайской компании обвалу годовой выручки почти на 30%.
В воскресенье Вашингтон разрешил части сотрудников-американцев посольства в Киеве и членам их семей покинуть Украину ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России. Гражданам США также порекомендовали не ездить в Украину.
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