Граждане, получившие «бустерную» дозу, получат дополнительно 500 грн

Граждане Украины, получившие «бустерную» дозу вакцины против коронавируса, получат дополнительно 500 грн, сообщил в видеообращении в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой последующей дозы вакцины, а стратегия „бустеризации“ стала единым стандартом для все развитых стран. Бустеризация — это третья доза вакцины, поэтому в рамках программы „е-поддержка“ будет выдано еще 500 гривень — для тех граждан, которые получать 3-ю дозу», — сказал он.

Также в Украине будет расширено количество услуг, которые смогут оплатить украинцы с помощью денег за вакцинацию. В частности, можно будет оплатить коммунальные услуги.

По его словам, тысячу за вакцинацию на оплату коммунальных услуг смогут потратить люди старше 60 лет.

«Мы дополнительно расширяем программу для пожилых людей. Они будут иметь возможность использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг», — заявил Зеленский.

Он также признал, что число новых больных COVID-19 растет, но отметил, что «в стране занято только 28% коек для пациентов с коронавирусом». «Все потому, что мы, украинцы, поняли, насколько важно вакцинироваться», — заключил он.