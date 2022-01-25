Боррель не увидел угрозы немедленного нападения России на Украину

Угрозы немедленного нападения России на Украину на сегодняшний день нет. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Reuters.

«Как я сказал, у меня была возможность поговорить с госсекретарем Блинкеном до и после переговоров с Россией. Поэтому для меня сегодня ничего нового не было. Определенно не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку», — сказал Боррель.

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен 21 января встретились в Женеве для обсуждения российских предложений о «гарантиях безопасности». Москва направила их Вашингтону и НАТО в середине декабря прошлого года. В США пообещали направить письменный ответ по предложениям России на этой неделе.

Среди российских требований — нерасширение НАТО на восток и отказ стран альянса от военной деятельности в Украине.