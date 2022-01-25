BioNTech и Pfizer начали клинические испытания вакцины против «омикрона»

Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech начали клинические испытания вакцины-кандидата против штамма «омикрон». Об этом сообщается в опубликованном во вторник пресс-релизе BioNTech.
В испытаниях принимают участие до 1 420 человек, которые разделены на три группы. Первая охватывает порядка 600 участников, которые за 90 и 180 дней до начала исследования уже получили две дозы вакцины Comirnaty. Вторая группа примерно такой же численностью составляют люди, которым была сделана третья — бустерная — прививка. В третью — около 200 человек — входят непривитые и до сих пор не болевшие ковидом люди. Они получат впоследствии три дозы новой вакцины.
Консорциум исходит из того, что поставки продукции на рынок начнутся к марту.
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