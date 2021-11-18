Рада приняла за основу законопроект о выделении 3 млрд грн на выплаты вакцинированным

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект с поправками в государственный бюджет на 2021 год о выделении 3 млрд грн на поддержку бизнеса в «красных зонах», которые впоследствии могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным гражданам.
Соответствующее решение поддержали на заседании в четверг 285 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Парламент также сократил наполовину сроки подготовки проекта закона ко второму чтению.
Законопроект предполагает увеличение доходной части бюджета на 3 млрд грн — до 1,15 трлн грн, в частности доходной части общего фонда госбюджета (до 1,024 трлн грн). Депутаты, в частности, предлагают увеличить ожидания от НДС в текущем году на 1,9 млрд грн, а также на 975 млн грн — от налога на прибыль предприятий.
В редакции к первому чтению законопроект предполагает расходование данных средств на социальную поддержку застрахованных лиц в условиях карантинных ограничений и временной остановки работы субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации. Однако, по словам члена бюджетного комитета парламента Леси Забуранной («Слуга народа»), ко второму чтению законопроект будет доработан.
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