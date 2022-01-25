США предложили союзникам ввести санкции против экспорта сырья и оружия из РФ

Новые санкции, которые предложили США союзникам, могут затронуть экспорт сырья и вооружений из России; предполагаемый ущерб для РФ в таком случае составит более $50 млрд. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По ее информации, такие планы представил в Берлине две недели назад директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. США предлагают перекрыть для России торговые пути и «пути снабжения», блокировать поставки сырья и оружия. Кроме того, предполагается в значительной мере сократить численность персонала российских диппредставительств в западных государствах. Вашингтон добивается от Германии, чтобы Берлин взял на себя «ведущую роль в блокаде» поставок сырья, в том числе запуска «Северного потока — 2» и усилиях по выявлению лиц, против которых можно было бы применить персональные санкции.
Берлин заверил США, что в случае вторжения в Украину российский газ не пойдет по «Северному потоку — 2». Однако руководство Социал-демократической партии Германии и ведомство канцлера в принципе не готово отказаться от газопровода, что вызвало раздражение в Вашингтоне.
Газета отметила, что «зеленые» и либералы в отличие от социал-демократов выступают за ужесточение санкций против Москвы в случае обострения конфликта в Украине. Глава МИД Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Вашингтоне договорились о жестких ограничениях, если ситуация будет развиваться в этом направлении. Однако СДПГ не готова к значительному ужесточению санкций, что ведет к подрыву доверия к ведущим политикам партии, включая канцлера Олафа Шольца, в США.
Бернс во время визита в Берлин дал понять, что США готовы оказать помощь Украине вплоть до поддержки партизанских групп в случае боевых действий на нашей территории. США дополнительно готовы выделить $500 млн на эти цели и требуют финансового участия других союзников.
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