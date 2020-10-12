К проекту госбюджета-2021 депутаты подали уже около 2500 правок

К законопроекту о государственном бюджете на 2021-й год поступило 2451 правка от народных депутатов, если учесть все — на это уйдет 3 бюджета.
Об этом сообщил первый заместитель замглавы Комитета Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк, опубликовав таблицу поправок.
Железняк пишет, что такое количество правок стандартно для законопроекта о годовом бюджете.
«Обычно депутаты каждый год и вносят от 2-3 тысяч правок к бюджету. Так что говорить про целенаправленный спам не стоит. Если учесть все правки, то не хватит и 3-х бюджетов», — отмечает нардеп.
Также Железняк сообщил, что бюджетный комитет Рады должен до 15 октября определиться с правками, которые будут учтены, а парламент уже 20 октября может поддержать это решение комитета.
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