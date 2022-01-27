В Украине резкий рост числа новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксирован 32 393 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 5 237 человек, 154 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 26 января в Украине: зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 4 847, медработников — 797); 82 360 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28894 человека, вторую дозу — 29726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу — 23056 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 016 человек; летальных исходов — 154; поправилось — 5 237 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 26 января за сутки выявили 24 321 новый случай заболевания СOVID-19, 25 января за сутки выявили 19 118 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 января за сутки выявили 12 915 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 946 202 человека; выздоровело — 3 601 952 человека; летальных исходов — 99 738.

С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу — 15 250 200 человек, получили две дозы — 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу — 14 921 человек, бустерную дозу — 271 119 человек. В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.