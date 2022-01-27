В Госдепе пообещали не допустить работу «Северного потока – 2» в случае вторжения

Если Россия вторгнется на территорию Украины, ситуация с газопроводом «Северный поток-2» не сдвинется с места, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в интервью радиостанции NPR.
«Я хочу, чтобы было предельно понятно: если Россия так или иначе вторгнется на Украину, дело с „Северным потоком-2“ не будет двигаться вперед», — заявил Прайс.
При этом он не уточнил, подтвердила ли Германия подобные намерения в отношении трубопровода.
Неделю назад госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «Северный поток-2» рычагом влияния на Россию, пока по трубопроводу не идет газ. Он добавил, что договорился с главой МИД Германии Анналеной Бербок противодействовать использованию Россией энергоресурсов в качестве оружия.
Она в свою очередь заявляла, что в случае российской агрессии против Украины будут рассматриваться все меры в отношении «Северного потока-2».
Накануне оператор газопровода, компания Nord Stream 2 учредила дочернюю компанию для германского участка проекта. Это было одним из условий регулятора Германии для сертификации «Северного потока-2».
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