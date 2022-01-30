Глава немецкой СДПГ считает, что поставки оружия Украине были бы ошибкой

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считает «совершенно ошибочным сигналом» поставки Берлином оружия Украине.

«Как раз в нынешней ситуации это привело бы к тому, что мы бы открыли дверь, которую больше, возможно, не смогли бы закрыть», — сказал Клингбайль в воскресенье в эфире телеканала ZDF, тем самым подтвердив позицию СДПГ о невозможности предоставления Германией вооружений нашей стране. «Важно вести с российской стороной дипломатические переговоры о том, как нам предотвратить войну в центре Европы», — считает глава социал-демократов.

Клингбайль дал понять, что критически относится к передаче вооружений Украине и другими странами. «Я против поставок оружия в кризисные регионы вне зависимости от того, из какой оно страны», — подчеркнул он. Берлин до сих пор блокирует передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Как отметили в оборонном ведомстве ФРГ, процесс проверки поставок гаубиц пока продолжается.

В то же время Клингбайль обвинил Россию в обострении ситуации вокруг Украины. «Как руководство партии мы говорим очень ясно, и канцлер Олаф Шольц это подчеркивал, что эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, исходит от России», — заявил сопредседатель СДПГ. Так он прокомментировал слова бывшего канцлера от СДПГ Герхарда Шрёдера (занимал пост в 1998-2005 годах), который ранее в своем подкасте выразил надежду на то, что «бряцание оружием в Украине наконец прекратится».

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ «ясных сигналов» в направлении Москвы.