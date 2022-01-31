В бюджете нет денег на обещание Зеленского

Денег на выплаты 500 грн гражданам, которые сделают бустерную дозу вакцины от COVID-19, в бюджете пока нет.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП.
«Если сосчитать, то по тысяче государство выплатило 7,7 миллиона граждан. Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 миллиарда (заложенных в бюджете на программу „єПідтримка“ — Ред.) не хватит», — отметил он.
В то же время министр отметил, что на сегодняшний день потребности вносить изменения в бюджет на 2022 год для того, чтобы увеличить финансирование программы, нет. По его словам, граждане будут делать бустерную дозу вакцины постепенно.
«Кто-то вакцинировался в декабре, он уйдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год», — объясняет Марченко.
Напомним, украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса получат через портал «Дія» еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка». Это обещал лично президент Владимир Зеленский.
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