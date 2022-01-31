Правоохранители задержали главу фракции в Полтавском облсовете и его брата за вымогательство

За вымогательство почти $40 тыс. задержаны глава фракции «Довира» в Полтавском областном совете и его брат — депутат Миргородского районного совета, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«В ходе расследования уголовного производства... задержаны глава фракции „Довира“ в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета», — написала генпрокурор на своей странице в Facebook в понедельник.

По словам Венедиктовой, один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом.

«По данным следствия, депутаты с угрозами применить силу требовали у гражданки Украины передать им $39 тыс. в расчет, мягко говоря, за сомнительные долговые обязательства», — отметила генпрокурор.

Она сообщила, что после получения этих средств фигуранты-депутаты были задержаны.

«В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия и обыски», — добавила генпрокурор.

Как сообщают СМИ, речь идет о главе фракции «Довира» в облсовете Олеге Диденко и его брате, который является депутатом Миргородского райсовета.