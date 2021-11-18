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Премьер Польши назвал свою страну защитницей всей Европы

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Премьер Польши назвал свою страну защитницей всей Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что его страна является защитницей всей Европы от массового наплыва мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз через территорию Беларуси. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Bild.

«Ситуация на границе с Беларусью в настоящее время стабильная, но она становится все более опасной. Беларусь использует мигрантов в качестве оружия», — заявил Моравецкий. При этом он добавил, что конечными пунктами назначения мигрантов являются Германия, Франция и Нидерланды. «Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе», — констатировал польский премьер.

Вместе с тем он предупредил, что в случае, если Польша не будет способна защитить свои границы, то сотни миллионов беженцев из Африки или стран Ближнего Востока попытаются попасть в Европу и особенно в Германию. «В ФРГ проживает более 80 млн человек — вы бы позволили приехать еще 50 млн? Я думаю, что люди в Германии были бы недовольны этим, поскольку они хотят сохранить свой уровень жизни. Они хотят сохранить свою культуру», — подчеркнул Моравецкий. Таким образом, по его словам, необходимо использовать любые средства защиты от нелегалов. «Будь то стена, забор или электронные системы, которые немедленно сообщают о любом вторжении», — продолжил Моравецкий.

В то же время глава польского правительства подверг критике миграционную политику и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году. «Я думаю, что политика пяти-шести лет назад не была адекватной политикой. Это поставило под угрозу суверенитет многих европейских государств и создало искусственный мультикультурализм. Это была опасная политика для Европы и для всего мира», — заключил премьер-министр Польши.

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В среду Меркель провела телефонный разговор с Моравецким, в ходе которого стороны обсудили миграционный кризис на восточных границах ЕС. Лидеры договорились согласовывать действия в условиях «вселяющей беспокойство ситуации» на внешних границах сообщества. При этом Меркель, по словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, указала на полную солидарность с Польшей.

Беларусь, мигранты, Матеуш Моравецкий
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