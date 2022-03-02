Премьер Польши заговорил о плане ЕС по восстановлению Украины на 100 млрд евро

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро за счет Евросоюза.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает агентство PAP.
По словам Моравецкого, украинцы должны видеть надежду в будущем.
«Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 миллиардов евро, профинансированных Европейским союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтоженная инфраструктура, уничтожены школы, больницы, разбомбленные жилья могли быть отстроены», — сказал польский премьер.
Он также отметил, что очень важно приготовить инвестиционный пакет для Украины, поскольку экономика нуждается в новых инвестициях, новых рабочих местах.
Очередным элементом послевоенного восстановления Украины, по словам польского премьера, должна быть энергетическая безопасность.
«Если бы война поскорее кончилась и привела к тому, что наша часть Европы наконец-то стала независимой от российского газа, нефти и угля. Это необходимое условие для мира в регионе в долгосрочной перспективе», — заявил Моравецкий.
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