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Польша готова помогать Украине

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Польша готова помогать Украине

Польша готова предоставить Украине оборонную, газовую и гуманитарную помощь, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы о такой помощи Украине хлопочем в ЕС, в странах НАТО. Но Польша также сама готова предоставлять Украине в меру возможностей помощь в вопросах газовой сферы, обороноспособности, стабилизации экономики, а также в гуманитарных вопросах, что уже делаем», — заявил Моравецкий на брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник.

По его словам, Польша готова передать Украине несколько тысяч артиллерийских нарядов, патронов, противовоздушных снарядов типа «Гром», а также легких минометов и дронов.

Также, как отметил Моравецкий, Польша уже помогает Украине с газом.

«Мы говорили с премьер-министром Украины про увеличение мощностей передачи газа с запада на восток. Для этого необходимо вложить некоторые инвестиции, которые мы намерены реализовать», — сказал он.

Говоря о «Северном потоке — 2» премьер-министр Польши подчеркнул, что Германия, запуская газопровод, «дает снаряды и оружие Путину, которыми он потом сможет шантажировать Европу».

«Геополитической угрозой является „Северный поток — 2“. В связи с этим мы апеллируем совместно к Германии, чтобы она не запускала этот газопровод, потому что он станет элементом шантажа Европы со стороны России. Нельзя, с одной стороны, высказывать солидарность с Украиной, а другой рукой подписывать сертификационные документы „Северного потока — 2“. Это не к лицу», — отметил Моравецкий.

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Также, Моравецкий отметил, что Польша открыта к экономическому сотрудничеству и помощи Украине.

По его словам, во время встречи со Шмыгалем также обсуждались вопросы помощи Украине в сфере защиты от угроз со стороны Беларуси.

Моравецкий подчеркнул приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины, поддержку ее курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Польша, Матеуш Моравецкий
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