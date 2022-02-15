Европарламент поддержал голосование о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Европейский парламент поддержал голосование по вопросу о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро по ускоренной процедуре.

Результат голосования был оглашен во вторник в начале заседания.

«Макрофинансовая помощь Украине — принято», — огласили в парламенте. При этом количество голосов названо не было.

Непосредственно голосование состоялось в понедельник.

Ожидается, что само решение будет проголосовано на голосовании в среду.

В случае положительного голосования, далее макрофинансовая помощь должна быть одобрена Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия 1 февраля приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первый транш в сумме 600 млн евро безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу договоров. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.

11 февраля это решение было утверждено Советом ЕС на уровне послов. «Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое воздействие на Украину. Государства-члены (ЕС) готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии, чтобы эта помощь без промедления поступила в Украину», — прокомментировал решение председательствующий в Совете ЕС министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.