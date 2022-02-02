Телефонный разговор Джонсона с Путиным может не состояться

Кремль не анонсировал ни одного телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, если он состоится — будет опубликовано официальное сообщение. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, мы не анонсировали ни одного разговора с премьер-министром Джонсоном и не будем его анонсировать и далее. Если и когда он состоится, мы традиционно дадим сообщение», — сказал он.

«Смысл есть в разговоре с кем угодно. Россия и тем более президент Путин открыт для общения со всеми. Даже тем, кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет четкого понимания о происходящем в нашей стране, он всегда готов дать исчерпывающее разъяснение», — указал Песков, отвечая на вопрос о целесообразности такого разговора.

31 января представитель канцелярии на Даунинг-стрит информировал, что Джонсон рассчитывает провести в понедельник телефонный разговор с Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Затем представитель канцелярии британского премьера сообщил, что Джонсон был вынужден отложить беседу из-за того, что несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками.