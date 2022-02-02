Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле в четверг в ходе визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Об этом в среду заявил министр торговли Турции Мехмет Муш.
«Завтра (3 февраля — Ред.) мы подпишем с Украиной соглашение о свободной торговле нового поколения. Торговля очень важна в наших отношениях с Украиной. В 2021 году ее объем составил $7,4 млрд, увеличившись на 59%», — цитирует министра газета Milliyet. Глава Минторга подчеркнул, что подписание соглашения «является важным шагом к достижению 10-миллиардного торгового оборота» между двумя государствами.
Муш также отметил, что соглашение о свободной торговле с Киевом стало «результатом более чем 10-летних переговоров» по подготовке этого документа. Министр не представил подробностей относительно условий соглашения.
Эрдоган 3 февраля прибудет с визитом в Киев. В этот день будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной. Помимо двусторонних тем турецкий лидер намерен обсудить с руководством Украины ситуацию с безопасностью.
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