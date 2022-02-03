У семей более половины украинцев за последний год ухудшилось материальное положение

52,8% граждан Украины отметили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года.
По данным опроса, немного более трети респондентов (38,5%) ответили, что материальное положение их семьи не изменилось и 7,8% считают, что оно улучшилось.
Большинство опрошенных (52,9%) считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что президент и правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем, а 8,4% опрошенных — что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.
Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%).
Еще 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на востоке Украины, а 5,9% — пандемию коронавируса.
Исследование методом САТI (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
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