Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии коронавируса.
Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, программа визита рассчитана на один день.
Глава российского государства примет участие в российско-китайских переговорах, затем пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином с глазу на глаз за рабочим обедом. Вечером того же дня российский лидер будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Ушаков также рассказал о планах лидеров принять совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии, в котором «будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности».
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