Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии коронавируса.

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, программа визита рассчитана на один день.

Глава российского государства примет участие в российско-китайских переговорах, затем пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином с глазу на глаз за рабочим обедом. Вечером того же дня российский лидер будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Ушаков также рассказал о планах лидеров принять совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии, в котором «будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая вопросы безопасности».