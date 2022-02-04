Пентагон на исключает использования РФ ложных видеозаписей как предлога для вторжения в Украину

В Вашингтоне считают, что Россия может готовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину, заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы думаем, что российские власти прибегнут к ложному нападению украинских военных или разведывательных сил на суверенную территорию России или против русскоязычных людей, чтобы оправдать их действия. Мы думаем, что Россия создаст очень красочное пропагандистское видео», — сказал он.

Ранее в четверг газета The New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей властей США сообщила, что Россия планирует сымитировать нападение украинских военных с целью получения предлога для вторжения в Украину.

По словам представителей американских властей, Россия, используя такие видеозаписи, обвинит Украину в «геноциде» и тем самым оправдает нападение на Украину.

Отмечается, что на видеозапись должны попасть погибшие в результате взрыва, украинская экипировка, беспилотники турецкого производства и актеры, изображающие жителей, оплакивающие погибших.