Китай вслед за Путиным выступил за созыв саммита постоянных членов Совбеза ООН

Пекин согласен с тем, что в 2020 году необходимо провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР. Ранее идею о новом саммите высказал президент России Владимир Путин.

«Поскольку этот год является юбилейным годом победы в войне против фашизма и основания ООН, усиление координации и сотрудничества между пятью постоянными членами Совбеза по основным международным вопросам имеет большое значение для поддержания послевоенной системы международных отношений, авторитета ООН и Совета Безопасности, а также мира и стабильности. Китай поддерживает Россию», — говорится в заявлении.

Представитель МИД КНР подтвердил, что, по мнению Пекина, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) несут особую ответственность за поддержание мира и международной безопасности.

О необходимости проведения саммита пяти ключевых членов антигитлеровской коалиции, ставших потом постоянными членами Совбеза ООН, заявил накануне президент РФ Владимир Путин на международном форуме памяти холокоста в Иерусалиме. Эту идею уже поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и руководство ООН. Власти Великобритании сообщили, что Лондон ожидает дополнительной информации о будущем саммите.