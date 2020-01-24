Китай вслед за Путиным выступил за созыв саммита постоянных членов Совбеза ООН

Пекин согласен с тем, что в 2020 году необходимо провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР. Ранее идею о новом саммите высказал президент России Владимир Путин.
«Поскольку этот год является юбилейным годом победы в войне против фашизма и основания ООН, усиление координации и сотрудничества между пятью постоянными членами Совбеза по основным международным вопросам имеет большое значение для поддержания послевоенной системы международных отношений, авторитета ООН и Совета Безопасности, а также мира и стабильности. Китай поддерживает Россию», — говорится в заявлении.
Представитель МИД КНР подтвердил, что, по мнению Пекина, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) несут особую ответственность за поддержание мира и международной безопасности.
О необходимости проведения саммита пяти ключевых членов антигитлеровской коалиции, ставших потом постоянными членами Совбеза ООН, заявил накануне президент РФ Владимир Путин на международном форуме памяти холокоста в Иерусалиме. Эту идею уже поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и руководство ООН. Власти Великобритании сообщили, что Лондон ожидает дополнительной информации о будущем саммите.
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