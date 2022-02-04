Олимпийские игры в Пекине официально объявлены открытыми

Председатель КНР Син Цзиньпин официально объявил об открытии 24-х Олимпийских игр в Пекине.

Церемония открытия Игр прошла на Национальном стадионе в Пекине.

В красочном шоу, постановщиком котором был кинорежиссер Чжан Имоу, было задействовано около 3 тыс. человек. В параде атлетов приняла участие 91 делегация, в том числе команда Украины.

Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов наград, число участников Олимпиады превышает 2800 человек.

Игры завершатся 20 февраля.