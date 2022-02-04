Украина передала Германии список вооружений, которые бы хотела получить

Посольство Украины в Берлине направило в МИД ФРГ вербальную ноту с просьбой предоставить оборонительное оружие; в ней конкретно перечисляются вооружения, которые бы хотел получить Киев. Об этом сообщила в пятницу газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.

Правительство Украины просит «боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны» и «боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм». В списке — зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновые ружья, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения. Кроме того, наша страна хочет получить от ФРГ бронированные автомобили, роботизированные системы разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов, рации, радары, разведывательные станции, гидролокационные установки, санитарные машины. Причем говорится, что потребности «не исчерпаны» и что список в случае необходимости может быть дополнен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 февраля посетит Киев. Süddeutsche Zeitung приводит слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который заявил, что «если канцлер прибудет с пустыми руками, то он не сможет рассчитывать на радужный прием».

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Шольц, и глава МИД Анналена Бербок.