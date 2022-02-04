Американский канал показал Путина во время прохода сборной Украины на открытии Олимпиады

Американский телеканал NBC показал президента России Владимира Путина во время прохода украинских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

На фоне этих кадров комментатор NBC Саванна Гатри рассказала о кризисе вокруг Украины и санкциях, которыми США грозят России в случае агрессии против нашей страны.

На Олимпиаду Путин приехал по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Перед церемонией открытия Игр у них состоялись переговоры.