Путин поедет на Олимпийские игры в Китае

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года. Об этом на встрече с главой МИД Китая Ван И в Душанбе заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», — цитируют Лаврова «РИА Новости».

Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Российские спортсмены из-за санкций WADA выступят на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.