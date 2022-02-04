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У Telegram начались проблемы с властями ФРГ

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У Telegram начались проблемы с властями ФРГ

Популярный мессенджер Telegram в Германии критикуют за подстрекательство и пренебрежение к законам. Теперь Берлин грозит компании правовыми мерами и впервые вступил в контакт с ее руководством.

Правительство Германии пригрозило мессенджеру Telegram судебным преследованием за разжигание ненависти, впервые вступив в прямой контакт с руководством компании. Как заявил в интервью газетам Rheinische Post и боннскому изданию General-Anzeiger, опубликованном в пятницу, 4 февраля, министр юстиции ФРГ Марко Бушман, случае призывов к противоправным действиям Telegram должен будет назвать немецким властям данные лиц, ответственных за это.

«Например, мы проверим, есть ли у Telegram активы, на которые мы можем обратить взыскание, если будет наложен штраф», — пояснил глава Минюста. Он отметил, что в настоящее время в связи с публикациями в Telegram ведется два судебных производства по наложению штрафов, но до их фигурантов не удается добраться — для этого, по словам министра, требуется упорство, поскольку компания расположена в Дубае (ОАЭ).

Бушман заявил, что мессенджер Telegram — это больше, чем служба обмена сообщениями: он имеет общественные функции соцсети, однако не выполняет свои правовые обязательства. Так, в частности, Telegram используется для координации массовых акций радикальными противниками вакцинации и других несогласных с политикой Берлина, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. Кроме того, мессенджер подвергается критике в связи с угрозами в адрес политиков и фейковыми сообщениями.

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В то же время министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила в Twitter, что контакт с руководством концерна установлен. «В ходе первого конструктивного разговора о дальнейшем сотрудничестве мы договорились продолжать и активизировать взаимодействие», — написала она.

Ранее в качестве крайней меры Фезер даже поднимала вопрос о блокировании платформы. Однако лучший выход она видит в выработке единого подхода на европейском уровне.

Telegram, ФРГ
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