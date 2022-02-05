Госпредприятия получили в третьем квартале более 3 миллиардов прибыли

В третьем квартале 2021 года государственные предприятия получили 3.1 миллиарда прибыли.
Об этом говорится в публикации SOE Weekly для ЭП со ссылкой на мониторинг эффективности управления государственным имуществом.
Согласно этим данным, государство владеет 3323 предприятиями (на восемь госпредприятий меньше, чем в первом полугодии 2021 года). Из них только 1382 (41,5% от общего количества госпредприятий) работают по сравнению с 1405 работающими госпредприятиями на конец первого полугодия 2021 года.
Совокупная (неаудированная) прибыль госпредприятий за девять месяцев 2021 года составила 21,3 млрд грн. В первом полугодии 2021 года госпредприятия заработали 18,2 млрд грн (неаудированно).
Среди работающих госпредприятий 862 являются прибыльными (по сравнению с 833 в первом полугодии 2021 года).
Функцию владельца для этих компаний выполняют 88 субъектов управления. Общее среднее количество штатных работников составляет 693 222 человека (количество работников уменьшилось на 4 810 человек по сравнению с 698 032 по состоянию на конец первого полугодия 2021 года).
Украинские госпредприятия владеют активами в размере 1,715 млрд грн, что на 47 млрд грн больше по сравнению с оценочной стоимостью активов в 1668 млрд грн на конец первого полугодия 2021 года.
«Эти результаты базируются на промежуточной, неаудируемой отчетности. Проверенные годовые результаты дадут более достоверную картину, которая может отличаться от промежуточных результатов», — пишут аналитики.
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