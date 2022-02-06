Кулеба раскритиковал президента Чехии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что слова президента Чехии Милоша Земана о нецелесообразности отправки военнослужащих НАТО в Украину являются очередной попыткой нанести ущерб украинско-чешским отношениям.
«Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине (главу МИД Чехии, — Ред.) Яна Липавского. Он представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины», — написал Кулеба в воскресенье в Twitter.
Ранее в воскресенье президент Чехии в интервью телеканалу CNN Prima News выступил против отправки военнослужащих НАТО в Украину, так как наша страна не является частью альянса.
Земан также отметил, что нагнетанию ситуации вокруг Украины способствуют американские заявления о готовящейся агрессии РФ против нашей страны. Он напомнил, что более недели назад от высшего руководства США, прозвучало заявление, что это произойдет уже в ближайшие дни, но ничего не случилось. Земан полагает, что пока отношения между РФ и Украиной являются словесной войной с обеих сторон.
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